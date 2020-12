Fietsparken dé toekomst volgens Massimo Van Lancker: "Graag 1 of 2 per provincie, maar nu ben ik aan het dromen"

Herinnert u zich nog hoe Remco Evenepoel uitpakte in de Hammer Series in 2019? In het Bike Park genaamd naar Tom Dumoulin in Sittard vond dat evenement plaats. Fietsparken is typisch iets voor Nederland, maar ook in België gaat er binnenkort één komen.

Onlangs werden de plannen voorgesteld voor een Bike Park in Kuurne. Massimo Van Lancker van Cycling Vlaanderen is overtuigd van de meerwaarde van het Bike Park dat er daar aankomt. "Het is zeer belangrijk. De federatie en de gemeente vonden dit een opportuniteit. Ik denk dat dit de toekomst is."

Zo'n Bike Park leent zich tot tal van zaken. "Je kunt er allerlei activiteiten houden. Je kan er jeugdwedstrijden houden, maar het is evenzeer goed voor de recreatieve fietser die veilig een rondje wil fietsen. Het is niet enkel voor de jeugdrenners een goede zaak. Je kan initiaties houden, workshops, een project maken voor migranten, senioren met de fiets laten rijden. Je kan er verschillende richtingen mee uit."

NU AL MEER NAVRAGEN

Het is niet de bedoeling dat het bij dat ene fietspark blijft. "Sinds de communicatie over het Bike Park in Kuurne hebben verschillende steden en gemeente navraag gedaan achter meer informatie. Dat is heel positief. Ik zou er graag één à twee per provincie hebben, maar nu ben ik aan het dromen. In Nederland is het al echt ingeburgerd. Ik wil daar wel naar streven. Ik mik op één à twee per provincie. Meer is natuurlijk ook goed."

Van Lancker rekent nog op een boost wanneer het Bike Park in Kuurne ook helemaal gebouwd is. "We hebben de plannen nu uit de doeken gedaan, maar eens het gerealiseerd is, zal er nog meer vraag naar zijn."