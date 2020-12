Komend weekend dubbele clash tussen Grote Drie, nadien nog één keer in 2020 Van der Poel - Pidcock

De kerstperiode staat garant voor een druk crossprogramma en dat is dit jaar ook zo. 'De Grote Drie' is een nieuwe term in de cross, met Pidcock die op een hoog niveau aan het rijden is en natuurlijk ook Van der Poel en Van Aert die weer meedoen. Voor alle drie komt er een dubbel weekend aan.

De eerstvolgende veldrit is de Superprestige in Heusden-Zolder op 26 december, op tweede kerstdag dus, oftewel 'Boxing Day'. Zowel Van der Poel, Van Aert en Pidcock staan daar aan de start. Een dag later is er de Wereldbekermanche in Dendermonde, die de Ambiancecross in Wachtebeke vervangt. Van der Poel en Van Aert hebben de cross in Dendermonde aan hun programma toegevoegd. Ook daar wacht dus een grote clash tussen 'De Grote Drie'. Dat is ook meteen de laatste veldrit die Wout van Aert zal rijden dit jaar. VAN DER POEL EN PIDCOCK EINDIGEN JAAR IN BREDENE Dat is niet het geval voor Van der Poel en Pidcock. Zij gaan ook nog van start op 30 december in Bredene. Zij vechten daar hun laatste duel van het jaar uit.