Elleboogbreuk voor Eli Iserbyt? Renner komt zwaar ten val bij cross in Heusden-Zolder

Mathieu van der Poel heeft de cross van Heusden-Zolder op zijn naam gezet, maar vooral de valpartij van Eli Iserbyt kwam daarna in het nieuws. De leider in de Superprestige kwam zwaar ten val en er wordt gevreesd voor een elleboogbreuk.

Pech voor Eli Iserbyt. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam zwaar ten val in de Superprestigecross van Heusden-Zolder en greep meteen daarna naar zijn elleboog. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij out zal zijn.

Het team van Iserbyt heeft een update gegeven op Twitter. Na de eerste onderzoeken door de wedstrijddokter wordt er gevreesd voor een elleboogbreuk. Hij is in het ziekenhuis van Heusden voor extra onderzoek.