Lars Boom onder de indruk van jonge Brit: "Hij kan de komende jaren de grote uitdager worden van van Aert en van der Poel"

Deze middag staat de Superprestige in Heusden-Zolder op het programma. Het is uitkijken naar de sterren zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert, maar ook Tom Pidcock is van de partij.

Lars Boom, ex-winnaar in Heusden-Zolder, verwacht de komende jaren veel van Tom Pidcock. Hij vertelde het in een interview bij Het Laatste Nieuws. "Pidcock is een stuk lichter dan van Aert en van der Poel en zal waarschijnlijk uitgespeeld worden in de grote rondes, maar daarnaast zal hij ook in het veld kunnen domineren. Hij kan de komende jaren de grote uitdager worden van van Aert en van der Poel als het er bij hem even hard uitkomt", aldus de Nederlander. Toch verwacht Boom deze middag geen overwinning voor de jonge Brit. "Ik denk dat Mathieu van der Poel gaat winnen. Lars van der Haar kies ik als verrassing voor de tweede plaats en Toon Aerts gaat op de derde plaats eindigen", legde Boom uit.