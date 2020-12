Maarten Vangramberen krijgt de val van Mathieu van der Poel 'cadeau': "Ik zag van der Poel als een pluimpje de lucht in vliegen"

Bij de VRT geven de commentatoren elkaar een sportprestatie uit 2020 als 'cadeau'. Maarten Vangramberen kreeg van Paul Herygers de val van Mathieu van der Poel in de Driedaagse Brugge-De Panne cadeau.

Maarten Vangramberen zat op dat moment op de motor in de wedstrijd en het was voor hem een akelig moment. "Er was echt verschikkelijk veel wind. Ik keek naar voor en ik zag van der Poel als een pluimpje de lucht in vliegen. Hij vloog keihard in de gracht", legt Vangramberen uit bij Sporza.

Gelukkig zag Vangramberen van der Poel snel opnieuw bewegen. "Ik zag vrij snel dat hij opnieuw begon te bewegen. De ploegleider kwam erbij en dan draaide hij links en rechts en ik zag een been bewegen. Dat heb ik allemaal zo snel mogelijk gezegd, want je weet niet wie er allemaal aan het kijken is: de mama, de papa of zijn lief. Ik was blij dat hij begon te bewegen."

Paul Herygers, die Vangramberen de val als 'cadeau' heeft gegeven, heeft een opvallende vergelijking voor van der Poel. "Ik vergelijk hem met één van de katachtigen, als het geen kat is, eentje met negen levens."