Meer nieuws bekend rond Iserbyt: Geen breuken, elleboog is wel even uit de kom geweest

Er is meer informatie naar buiten gekomen over de blessure van Eli Iserbyt. Onze landgenoot kwam ten val in de Superprestigecross van Heusden-Zolder, maar hij zou geen elleboogbreuk opgelopen hebben.

Pauwels Sauzen - Bingoal kwam deze namiddag met meer informatie over de blessure van Iserbyt. Hij kwam ten val in Heusden-Zolder en daarbij zou zijn elleboog even uit de kom zijn gegaan. Er is echter geen sprake van een elleboogbreuk.

Al bij al goed nieuws dus voor Iserbyt, maar morgen zal hij er zeker niet bij zijn in Dendermonde. De ploeg laat weten dat er maandag bijkomende onderzoeken op het programma staan om meer duidelijkheid te geven over de andere crossen die er nog aan komen.