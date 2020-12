Ook de vrouwen zijn opnieuw aan zet in Heusden-Zolder: Opnieuw Alvarado of toch Brand of Betsema?

Er wordt uiteraard niet alleen bij de mannen gereden deze middag, want ook de vrouwen zijn aan zet in de Superprestige in Heusden-Zolder. Kan Alvarado bevestigen na haar overwinning van enkele dagen geleden in Herentals of strooien Brand of Betsema roet in het eten?

Het is bij de vrouwen razend spannend in de Superprestige. In het klassement staat Brand aan de leiding, maar de Nederlandse heeft slechts twee punten meer dan haar landgenote Alvarado. Betsema volgt op de derde plaats.



Deze drie rensters zijn ook de favorieten om deze middag te winnen. Brand lijkt alvast een streepje voor te hebben, want vorig jaar won ze na een spannende wedstrijd in de sprint van Alvarado. Worst eindigde toen op de derde plaats. Kan Brand haar kunststukje herhalen? Binnen enkele uren kennen we het antwoord.