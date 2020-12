Veldrijders opnieuw aan zet met Superprestige in Heusden-Zolder: strijd tussen van der Poel, van Aert en Pidcock?

Het is tweede kerstdag en dus zijn de veldrijders vandaag opnieuw te bewonderen. De Superprestige in Heusden-Zolder staat op het programma en onder meer van der Poel, van Aert en Pidcock zijn van de partij.

Welke renners hebben zich te hard laten gaan tijdens de voorbije feestdagen en welke renners hebben zich kunnen inhouden? We zullen er straks meer zicht op krijgen, want de Superprestige in Heusden-Zolder wordt vandaag gereden.

De voorbije drie edities werden gewonnen door van der Poel, maar ook Wout van Aert kon de cross al twee keer op zijn naam zetten. Kan één van hen opnieuw winnen of wint Pidcock voor het eerst in Heusden-Zolder? En wat met Iserbyt, de leider in het klassement van de Superprestige?