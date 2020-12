Brand na modderfestival op weg naar 5 op 5? "Het was megazwaar, heel leuk dat ik deze overwinningen al beet heb"

De suprematie van Lucinda Brand in het damesveldrijden werd kracht bijgezet in Dendermonde. In geen enkel klassement is haar overwicht zo duidelijk als in de Wereldbeker. Ze heeft nu alle drie manches gewonnen en er blijven er slechts twee meer over.

Het was wel iets bijzonder, deze onvervalste moddercross. Ook voor Brand een enorme uitdaging. "Het was megazwaar. Ik weet niet of er ergens stukjes waren waar je wel je tempo kon houden", vroeg de winnares zich af. "Ik heb ze niet gevonden. Het was heel lastig." Na een fietswissel leek het wel een stuk beter te gaan en fietste ze ook de kloof op Alvarado dicht. "Ik stond nadien op iets andere banden, misschien maakte dat het verschil. Voordien was het heel erg zoeken. Ik dacht op een gegeven moment: ik ga overal lopen. Het was heel moeilijk om er doorheen te komen." NOG TWEE ZWARE CROSSEN De balans oogt wel indrukwekkend: drie crossen gereden in de Wereldbeker, drie crossen gewonnen door Brand. Zit er een 5 op 5 in? "Het is al heel leuk dat ik deze overwinningen al beet heb. Er komen nog twee zware crossen aan."