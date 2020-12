Organisator Mettepenningen tevreden met parcours in Dendermonde: "Wout en Mathieu zullen smullen van parcours"

Jurgen Mettepenningen zou je samen met enkele anderen kunnen omschrijven als het kloppende hart van het veldrijden. De ploegleider van Pauwels Sauzen-Bingoal zorgde er voor dat er zondag een cross is in Dendermonde.

Normaal gezien zou het cross zijn in Wachtebeke maar daar werd opeens alles betalend om de locatie te gebruiken. "Dat was heel zuur en dus zijn we beginnen uitkijken naar een andere locatie", klinkt het bij Mettepenningen op Sporza. "1 Dag later hadden we al beslist over Dendermonde, deze locatie zat al langer in mijn hoofd."

Over het parcours is al heel wat geschreven, namelijk dat de renners tot hun enkels in de modder zullen zakken. "We hebben een zone op de macht en power en een zone waar de techniek belangrijker is, al is het daar ook wel enorm zompig. Wout en Mathieu zullen hier zeker tot in recht komen, ze zullen van dit parcours smullen", is Mettepenningen overtuigd. "Het wordt nu fantastisch om naar te kijken, het wordt een beetje apocalyptisch."