Van der Poel met kritiek op parcours, organisator reageert ferm: "Je mag altijd eens proberen, Mathieu"

Het was een huzarenstukje om de cross in Dendermonde voor de Wereldbeker te kunnen houden. Bijna had storm Bella een en ander in het water doen lopen. En het leverde ook een relletje op.

Mathieu van der Poel was niet echt tevreden met het parcours. "Een beetje een Wereldbekerparcours onwaardig", was hij streng. Je mag het altijd eens proberen @mathieuvdpoel Heel de week en vooral vandaag wateroverlast en vandaag een storm overleefd! Ik kon het ook aflassen, maar heb samen met mijn vele vrijwilligers voor de moeilijkste weg gekozen! #respect https://t.co/z1jG3L5GSR — JurgenMettepenningen (@Jurgen_Mett) December 27, 2020 Die woorden liet organisator Jurgen Mettepenningen niet blauw-blauw. Via de sociale media ging hij meteen in de tegenaanval. "Heel de week en vooral vandaag wateroverlast en vandaag een storm overleefd! Ik kon het ook aflassen, maar heb samen met mijn vele vrijwilligers voor de moeilijkste weg gekozen", klonk het onder meer.