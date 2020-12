Veldrittopper (gedeeld derde in wereldbekerstand) geeft halfweg fabelachtige cross al op, ook Pidcock geeft er de brui aan

De cross in Dendermonde was er eentje om ons nog lang te heugen. Diverse renners hadden het bijzonder lastig, zoveel was duidelijk.

Zo was er Lars van der Haar. De Nederlander gaf er na drie ronden gewoonweg de brui aan in de modderpoel van Dendermonde. Klassement weg Niet helemaal zijn parcours en hij reed toen al buiten de top-10 op meer dan twee minuten van Wout Van Aert, maar toch. Hij stond met 41 punten samen met Toon Aerts op de derde plaats in de wereldbekerranking. "Hij geeft hier gewoon zijn rugnummer af en geeft zo een goed klassement in de wereldbeker weg", aldus Michel Wuyts bij Sporza. Wat later gaf ook Tom Pidcock overigens op, het zegt veel over de omstandigheden ...