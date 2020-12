🎥 Ook dit was de cross in Dendermonde: fiets komt helemaal vast te zitten in de modder

Een cross waar we nog jaren, zelfs decennia, gaan over spreken. Dat is het in Dendermonde geworden. De omstandigheden maakten er een grote modderpoel van, niet simpel om daar door te geraken.

Aangezien het een Wereldbekercross betrof, tekenden verschillende nationaliteiten present. Het was aangewezen om toch al wat ervaring op je cv te hebben staan, anders zou je je zeker afgevraagd hebben waar in hemelsnaam beland te zijn. In de tweede ronde kwam op een gegeven moment een fiets helemaal vast te zitten. Het was op een stuk waar lopen noodzakelijk was. Aan de rechterzijde, tegen de spandoeken aan, was er helemaal geen doorkomen aan. Een fiets zakte weg in de modder en viel niet meer vooruit te duwen. De renster in kwestie moest eerst haar beide voeten los krijgen, vooraleer haar fiets op te heffen. Als 2020 een veldrit was ... #Dendermonde pic.twitter.com/RIoQ61BEMe — Sporza 🚴🔥 (@sporza_koers) December 27, 2020 Dat lukte haar dan wel en zo kon ze haar race alsnog verderzetten, weliswaar met de nodige bagger die op de fiets kleefde.