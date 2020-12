Ook België heeft selecties voor Hulst klaar: Van Aert verdedigt leiding in Wereldbeker, Kopecky gaat mee bij de dames

Nadat Nederland dat eerder al deed, heeft nu ook België de selecties voor de Wereldbeker in Hulst vrijgegeven. Wout van Aert gaat aan die wedstrijd ook deelnemen. Hij start daar zelfs in de witte trui als leider in de Wereldbeker.

Hij mag dus niet ontbreken op zondag 3 januari in Hulst. Ook de andere gekende Belgische namen zijn op de afspraak. Ook Thijs en Toon Aerts, Vincent Baestaens, Yentl Bekaert, Anton Ferdinande, Quinten Hermans, Eli Iserbyt, Timo Kielich, Tim Merlier, Daan Soete, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Gianni Vermeersch gaan in Nederland van start.

Bij de dames valt op dat wegrenster Lotte Kopecky ook aan de start komt in deze veldrit. Voorts is het hopen op een goede cross van Sanne Cant, Alicia Franck en Laura Verdonschot. Ook in de Belgische selectie: Kiona Crabbé, Loes Sels, Marthe Truyen, Joyce Vanderbeken, Ellen Van Loy en Karen Verhestraeten.