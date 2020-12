Doldwaze stats na knotsgekke zondag in Dendermonde: vrouwen rijden geen 10 km, slechts vier mannen onder 01:10

Graag blikken we nog eens terug op de crosszondag in Dendermonde en dat doen we op basis van de uitslagentabel. De tijden die we daar zien spreken tot de verbeelding. Dat onderstreept meteen wat een zware en veeleisende cross het is geweest.

Zeker ook bij de vrouwen. Die legden vier rondjes af, goed voor een cross van drie kwartier. Nog meer ronden en dan zou de wedstrijd te lang in beslag nemen. Uiteindelijk reed winnares Lucinda Brand dus 45 minuten over... niet eens tien kilometer. Dat zegt meteen alles over hoe moeilijk het was om doorheen sommige stukken te geraken.

HONSINGER EN VAN EMPEL STEEDS BETER

Voorts valt op dat rensters als Clara Honsinger, Fem van Empel en ook Sanne Cant een goede beurt maakten. Cant eindigde zo voor namen als Denise Betsema en Yara Kastelijn. De jonge Van Empel komt dichter en dichter bij een podiumplaats bij de elite en dat op haar achttiende. Honsinger mag dan weer stilaan echt een zege gaan ambiëren.

Top 10 dames

1. Brand

2. Honsinger 15"

3. Alvarado 24"

4. Van Empel 40"

5. Worst 45"

6. Cant 48"

7. Vas 54"

8. Betsema 1'22"

9. Bakker 1'35"

10. Kastelijn 2'13"

Bij de mannen vielen dan weer de hemelsgrote verschillen op en de tijd dat ze nodig hadden om hun wedstrijd af te werken. Van Aert was klaar in 1 uur, 6 minuten en 10 seconden. Dat is al lang genoeg, maar de anderen deden er nog veel langer over.

5 MINUTEN TUSSEN NUMMER 1 EN NUMMER 10

Bijna drie minuten later kwam Van der Poel over de streep. Die dook net als Toon Aerts en Michael Vanthourenhout nog wel onder de 1 uur en 10 minuten. Dat kon de rest van het deelnemersveld zelfs niet zeggen. De nummer tien in de daguitslag, Gianni Vermeersch, kwam binnen op 5 minuten van Van Aert

Top 10 heren

1. Van Aert

2. Mathieu Van der Poel 2'49"

3. Toon Aerts 3'06"

4. Vanthourenhout 3'42"

5. Sweeck 3'58"

6. Van Kessel 4'14"

7. Hermans 4'22"

8. Ronhaar 4'29"

9. Thijs Aerts 4'49'

10. Vermeersch 5'04"

OVERNAME VAN AERT

Er is natuurlijk ook een nieuw Wereldbekerklassement. Daarin heeft Wout van Aert de leiding overgenomen van Michael Vanthourenhout bij de mannen. Bij de dames staat Lucinda Brand nog steviger op kop. Met drie zeges uit drie wedstrijden stevent zij alvast af op de eindzege.

Top 5 WB dames

1. Brand 120 punten

2. Alvarado 77 punten

3. Betsema 68 punten

4. Vas 62 punten

5. Honsinger 60 punten

Top 5 WB heren

1. Van Aert 96 punten

2. Vanthourenhout 84 punten

3. Mathieu van der Poel 70 punten

4. Toon Aerts 66 punten

5. Quinten Hermans 59 punten