Tom Dumoulin verzweeg blessure tijdens Ronde van Frankrijk: "We waren als ploeg met heel andere dingen bezig"

Tijdens de documentaire 'Code Geel' van Jumbo-Visma geraakte bekend dat Tom Dumoulin tijdens de Tour last had van een zitvlakblessure. Nooit werd daar met één woord over geklaagd, ook niet als Dumoulin bergop eens moest lossen. Daar is een grondige reden voor.

Dumoulin onthult aan de NOS waarom met geen woord werd gerept over die blessure. "Vorig jaar beheerste ik al de kranten en de media met blessureverhalen. Altijd als ik interviews gaf, ging het over mijn knieblessure en maar heel weinig over andere dingen. Daar werd ik doodmoe van."

Uiteindelijk kon Dumoulin toch weer gaan koersen en wilde hij ook de focus daarop houden. "Afgelopen Tour had ik dus weer een blessure en ik had er geen zin in dat dat weer het nieuws ging beheersen. En we waren als ploeg ook met heel andere dingen bezig, we waren bezig met het winnen van de Tour en niet met mijn zitvlakblessure."

AFLEIDING VERMIJDEN

Het moest dus gaan over de strijd om de eindzege en niet over één of andere blessure. "Ik had geen zin om elke dag vragen over de ontsteking te beantwoorden. Dat leidt alleen maar af."