Dieter Vanthourenhout houdt het morgen in Bredene na een profcarrière van 14 jaar voor bekeken: "Denk niet dat ik een traan ga wegpinken"

Dieter Vanthourenhout gaf een interview op de site van de Ethias Cross. Zo kijkt hij met plezier terug naar de cross van Bredene in 2015. Hij won toen en ook zijn broer Michael Vanthourenhout stond op het podium. "Eén van de meest plezante wedstrijden die ik ooit heb gereden. Met je broer op het podium staan gebeurt ook niet elke dag."

Vanthourenhout denkt niet dat het een emotioneel afscheid gaat worden. "Ik denk niet dat ik een traantje ga wegpinken. Ik heb dat alleen gedaan toen Michael wereldkampioen werd bij de beloften. In mijn hoofd heb ik een maand geleden al afscheid genomen en op 4 januari ga ik opnieuw aan het werk. Ik word verkoper in de fietsenzaak van Walter Godefroot en trainer om jonge renners te begeleiden", aldus Dieter Vanthourenhout.

Woensdag nemen we in Bredene afscheid v/h crossjaar 2020 en we zwaaien Dieter Vanthourenhout uit. Hij was aan de kust 2 keer aan het feest en rijdt er nu zijn laatste veldrit.



