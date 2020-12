Fransman stapt niet met Intermarché-Wanty Gobert over naar de WorldTour: "Ik mis het om pijn aan mijn benen te hebben"

Het was al een tijdje bekend, maar Yoann Offredo gaat met pensioen. De Fransman heeft nu op de officiële site van Intermarché-Wanty Gobert meer uitleg gegeven waarom hij noodgedwongen moet stoppen.

Yoann Offredo heeft niet veel geluk gehad in de laatste jaren van zijn carrière. Eerst liep de Fransman een zware blessure op en op het einde van het seizoen in 2019 zorgde een peestransplantatie voor onherstelbare schade.

"Als je gewoon bent van 30 uur op de fiets te zitten en van de ene op de andere dag niet meer kan stappen, doet het niet enkel fysiek, maar ook mentaal pijn. Ik mis het om pijn aan mijn benen te hebben of om koud te hebben. Ik word gedwongen om te rusten, want sporten is voorlopig onmogelijk", aldus Offredo op de officiële website van Intermarché-Wanty Gobert.

Offredo weet wel al wat hij in de toekomst gaat doen. "Ik start in september 2021 met een master Politieke Wetenschappen met specialisatie Journalistiek. Ik ga de komende maanden ook in de wielerwereld blijven. Ik zal Circus-Wanty Gobert verlaten, maar ik zal met het team verbonden blijven."