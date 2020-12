Lotte Kopecky voegt twee extra wedstrijden, waaronder BK, toe aan veldritprogramma

Lotte Kopecky heeft het naar haar zin in het veldrijden. Daarom zal de Belgische kampioene op de weg twee extra wedstrijden toevoegen aan haar veldritprogramma. Zo zal ze te zien zijn in Hulst en het BK veldrijden.

Lotte Kopecky zal nog wat meer in het veldrijden te zien zijn. Volgens Het Laatste Nieuws zal Kopecky namelijk ook deelnemen aan de cross in Hulst en ook op het BK veldrijden zal de renster te zien zijn.

Kopecky gaf zelf ook meer uitleg bij Het Laatste Nieuws over de twee extra wedstrijden. "Ik laat er geen trainingen voor vallen en de crosstechniek zou ik nog kunnen gebruiken in wedstrijden zoals Strade Bianche of Parijs-Roubaix. Ik amuseer mij en niets moet", aldus de Belgische kampioene.