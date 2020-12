Mooie prijs voor Marc Hirschi in eigen land: ook Marlen Reusser valt in de prijzen

Marc Hirschi is één van de revelaties van het voorbije seizoen in het peloton. De 22-jarige Zwitser is daarvoor beloond in zijn eigen land, want hij is verkozen tot Zwitsers wielrenner van het jaar. Marlen Reusser is Zwitsers wielrenster van het jaar.

Winst in de Waalse Pijl en een ritzege in de Tour de France: Marc Hirschi heeft een mooi wielerseizoen gehad en hij is daar nu voor beloond, want de renner van Team Sunweb is volgens Wielerflits verkozen tot Zwitsers wielrenner van het jaar. Bij de vrouwen ging de prijs van Zwitsers wielrenster van het jaar naar Marlen Reusser. De 29-jarige Reusser werd onder meer tweede op het WK tijdrijden. Daar moest ze enkel de Nederlandse Anna van der Breggen voor zich laten.