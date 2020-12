Wout van Aert over de continue vergelijking met Mathieu van der Poel: "als dat in de cross gebeurt, ben ik in de ogen van de mensen altijd de loser"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Zowel in het veld als op de weg zijn beide heren meer dan ooit aan elkaar gewaagd. Van Aert laat zich nu uit over de continue vergelijking tussen hem en Mathieu van der Poel.

Zo legt van Aert in een interview bij Humo uit dat er een verschil is tussen tweede eindigen op de weg of tweede eindigen in het veld. "Als ik door Mathieu geklopt word, zoals in de Ronde van Vlaanderen, ben ik nog steeds de op één na beste van de wereld. In het veldrijden vond ik het lastiger om vergeleken te worden", legt van Aert uit.

"Wie als tweede over de meet komt in het veldrijden, heeft het slecht gedaan. In het veldrijden is het lang tussen twee renners gegaan met mij en Mathieu. Als in de cross zou gebeuren wat in de Ronde van Vlaanderen is gebeurd, ben ik in de ogen van de mensen altijd de loser. Op de weg is het anders, want dan is er het besef dat je de andere kleppers er hebt afgereden", vertelde van Aert bij Humo.