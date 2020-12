Analist hélémaal lyrisch over Wout Van Aert: "Schat hem hoger in dan Roglic" en "Voor mij heeft hij de Tour gewonnen"

Wout Van Aert heeft indruk gemaakt in 2020, zoveel is duidelijk. En dat heeft ook wat losgemaakt bij de mensen.

Michel Wuyts heeft zich duidelijk uitgelaten over Van Aert: "Voor mij heeft Van Aert de Tour de France ook gewonnen, ondanks de nederlaag van zijn kopman."

Wat kan hij niet?

"Met al het werk dat hij opknapte ... Het is zo immens dat je er niet kan aan voorbijgaan zonder achterover te vallen. De vraag is eerder wat hij niet heeft gedaan?"

"Is er iemand die zoals hij bij de absolute top is in massasprints, tijdrijden, klassiekers en zo dicht bij de toppers zit in het klimmen? Roglic misschien, maar die kan niet op tegen de snelste benen zoals Ewan of Bennett en dat kan Van Aert wel. Dus ik schat hem nog hoger in."