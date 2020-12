Cant was gestart om te winnen maar relativeert tegelijkertijd: "Ik kan mezelf niet in stopcontact steken om mij op te laden"

De voorbije weken zagen we Sanne Cant steeds vaker terug in de subtop. Voor Bredene waren de verwachtingen hooggespannen, want de Nederlandse top was afwezig. Cant had echter geen topdag en moest nog alles uit de kast halen om de tweede plaats te kunnen bemachtigen.

Cant kon ook relativeren dat ze minder goed was dan in andere recente crossen. "Elke dag is anders. We zullen wel zien hoe het de volgende dagen evolueert. Misschien heb ik donderdag terug hetzelfde gevoel als in Dendermonde, misschien heb ik dat niet. Dat is voor mij ook een vraagteken. Ik kan mezelf straks niet in het stopcontact steken om mij terug op te laden. Ik moet ook kijken hoe mijn lichaam herstelt van alles."

Het is geen schande om hier tweede te worden

Kon Cant dan leven met de uiteindelijke uitslag? "Ik ben tweede. Ik had liever gewonnen, ik denk dat dat normaal is. Natuurlijk was ik met dat idee gestart, maar ik had op dit parcours ook namen als Kay en Riberolle in mijn gedachten. Het is ook geen schande om hier tweede te worden, denk ik. Het had veel erger kunnen zijn."

Inderdaad, want pas in de slotronde haalde de Belgische kampioene met een ferme inspanning Alicia Franck in. "Het kon ook gebeurd zijn dat ik naast het podium was gevallen, dat is dan ook wat het is. Dat is het leven. 2020 is een heel slecht jaar geweest, dat is voor iedereen zo, hé", verwijst Cant ook nog eens naar de coronacrisis.