Eerste podiumplek voor Sanne Cant, die in cross zonder Nederlandse toppers op verrassende en sterke winnares botst

In Bredene waren de (Nederlandse) wereldtoppers met z'n allen afwezig. En dus lagen er kansen voor Sanne Cant & co. Maar er kwam uiteindelijk een verrassende winnares.

Vorig jaar won Sanne Cant in Bredene, dit jaar kon ze wel eens gebruik maken van de afwezigheid van onder meer Betsema, Brand, Kastelijn en Worst. Maar: van bij de start reed de sterke Hongaarse kampioene Kata Blanka Vas vooraan in de wedstrijd. Al snel kon ze Cant op een aantal seconden zetten. Spannende podiumstrijd Die werd uiteindelijk ingehaald en voorbijgestoken door Alicia Franck, ook Honsinger kwam zich nog mengen in de debatten om het podium. Uiteindelijk bleef Kata Blanka Vas makkelijk op kop, de strijd om het podium bleek uiteindelijk veel spannender. Cant werd tweede en pakte haar eerste podiumplek van het seizoen op een dikke minuut, Franck - Honsinger werd een fotofinish voor de derde plaats.