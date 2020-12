Michael Vanthourenhout reed voor het laatst samen met broer Dieter: "Ik denk dat hij het liever zo heeft, zonder publiek"

Het was voor de familie Vanthourenhout een speciale cross in Bredene. Voor Dieter was dit het afscheid aan de cross en dat deed ook Michael, die als derde over de meet kwam, wel iets. Het zal niet meer zo zijn dat beide broers aan de start van een cross staan. Dat wordt wennen.

"Voor Dieter was het nog veel specialer, maar voor mij was het ook emotioneel", zegt Michael Vanthourenhout over de afscheidscross van zijn broer. De spotlights heeft die laatste niet zo nodig. "Ik denk dat Dieter het liever zo heeft dan met publiek. Hopelijk heeft Dieter er een uur lang van genoten en kan hij terugkijken op een hele mooie carrière." Echt in mekaars buurt rijden bleek tijdens de wedstrijd niet mogelijk. "Ik zag dat hij achter mij stond op de startlijn. Ik dacht: misschien kan hij nog even mee in mijn spoor. Ik denk dat hij ervoor gekozen heeft om te genieten, ik denk wel dat hij dat verdiend heeft." KETTINGPROBLEEM Zelf had Michael met pech te kampen, wat zijn kansen om meer dan een podiumplaats te ambiëren hypothekeerde. "Toen mijn ketting eraf ging, wist ik dat het voor de overwinning voorbij was. Ik heb geprobeerd om zo zuinig mogelijk die derde plaats binnen te halen."