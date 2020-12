Toptalent Blanka Vas had zege in klassementscross niet zien aankomen: "Ik had een heel slecht gevoel voor de koers"

Geen Sanne Cant voor het tweede jaar op rij als winnares in Bredene, wel Kata Blanka Vas. Roepnaam: Blanka. Voor Vas een dag om in te kaderen. Uitgezonderd het behalen van haar Hongaarse titels is dit de grootste overwinning uit haar carrière.

Nochtans had ze woensdagochtend niet kunnen denken dat die overwinning er zat aan te komen. "Ik had een slecht gevoel voor de koers. Tijdens de opwarming voelde ik mij zelfs heel slecht. Ik weet niet waarom. Ik dacht niet dat ik kon winnen."

Dat deed ze wel en het was na de openingsronde al duidelijk dat ze op weg was naar winst. "In de eerste ronde was ik heel verrast dat ik zo'n goede benen had. Het was mijn droom om dit seizoen een cross in België te kunnen winnen. Ik heb al eens gewonnen in Tsjechië en in Polen. Dit is mijn derde overwinning van het seizoen, maar wel de belangrijkste."

Ik heb er echt van genoten

Nooit eerder won Vas een klassementscross op het niveau van de Ethias Cross. "Ik heb er echt van genoten, de hele koers lang", zegt de 19-jarige veldrijdster. Het was wel niet helemaal een vlekkeloze rit. Onderweg kwam Vas ten val, weliswaar zonder erg. "Mijn stuur brak de val, gelukkig."