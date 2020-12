Dieter Vanthourenhout zwaait af na veertien jaar veldrijden: "Mooi om tussen grote namen als Wout en Mathieu te rijden"

Dieter Vanthourenhout had al snel zijn zoontje bij zich nadat de laatste cross uit zijn carrière er op zat. Vanthourenhout werd ook letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet, want het is toch een crosser van wie we al jaren gewend zijn dat hij aan de start van de grootste veldritten staat.

Voor de camera van VTM Iichtte Dieter Vanthourenhout zijn afscheid toe. "Ik denk dat het mooi geweest is. Ik heb afscheid genomen in een cross die ik twee keer gewonnen heb, dat is mooi meegenomen. Ik heb veertien jaar kunnen doen wat ik echt graag doe. Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken." CROSS NU OP HOOGSTE NIVEAU Veertien jaar was hij actief in de cross, wat ook betekend dat hij meer dan één generatie heeft zien passeren. "Toen ik prof werd, ging het tussen Nys, Wellens, Vervecken en Declercq. Nu is het mooi om tussen die grote namen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel te rijden. Ik denk dat de cross nu op zijn hoogste niveau is." Vanthourenhout heeft al een volgende job gevonden: hij gaat aan de slag bij Fietsen Godefroot. "Nu begint deel twee van mijn leven. Ik heb nog nooit gewerkt, dus dat zal iets nieuws zijn. Ik wou zeker niet gewoon thuis zitten."