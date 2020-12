Philippe Gilbert geeft zijn beste wensen voor 2021: "Tijd om dit gek jaar achter ons te laten"

Ook voor Philippe Gilbert was 2020 een wisselvallig jaar. Onze landgenoot kon geen overwinningen binnenhalen en moest ook een paar keer opgeven. Zo kwam hij al in de eerste etappe van de Tour de France ten val en daarbij liep hij een gebroken knieschijf op.

Gilbert hoopt dus op een beter 2021. "Tijd om dit gek jaar achter ons te laten. Ik wens u en uw familie een blij en veilig 2021! Ik zie je volgend jaar!" schreef Philippe Gilbert op Twitter.

Time to leave this crazy year behind us... I wish you and your family a happy & safe 2021! See you next year!

Joyeux réveillon et bonne année #2021 ! 🎆 pic.twitter.com/sHuNX4EfsL