Thibau Nys neemt afscheid van renner die stopt met veldrijden "Will miss you roomie"

Gisteren stond de cross in Bredene op het programma en het was de allerlaatste wedstrijd van Nicolas Cleppe. De renner kreeg geen nieuw contract bij Telenet Baloise Lions en besloot meteen om te stoppen met veldrijden, aangezien hij nergens anders een kans kreeg.

Nicolas Cleppe neemt na 10 jaar afscheid van Telenet Baloise Lions en verlaat ook de wielersport. Hij leek goed overeen te komen met Thibau Nys, want de jonge renner had afscheidswoorden klaar op Instagram. "Will miss you roomie", reageerde Nys op het bericht van Nicolas Cleppe.