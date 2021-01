Albert beantwoordt sportdilemma's: 'Van Aert kan 2020 evenaren, Evenepoel hoeft Tour niet te verkiezen boven Spelen'

Wat gaat 2021 allemaal bieden op sportgebied? Niels Albert tracht in zijn glazen bol te kijken. De voormalige veldritkampioen beantwoordt verschillende sportdilemma's. Uiteraard zijn vooral zijn antwoorden op vragen over het wielrennen interessant.

In een filmpje van Het Laatste Nieuws worden Albert enkele vragen voorgelegd waar hij met ja of neen moet antwoorden. "Kan Wout van Aert het wonderjaar 2020 evenaren?" Dat is een voorbeeld van zo'n vraag. Het antwoord van Niels Albert: een volmondige ja.

Voor vele renners dringt een keuze zich op tussen de Tour en de Olympische Spelen. Evenepoel zou een Belgische medaillehoop zijn op de Spelen, maar ook in een Tour met aardig wat tijdritkilometers liggen er mogelijkheden. Moet Remco Evenepoel de Tour de France verkiezen boven de Olympische Spelen? "Neen", antwoordt Niels Albert.

TEGENSTAND VOOR VAN DER POEL OP WK

"Zal Mathieu van der Poel zonder tegenstand het WK veldrijden in Oostende winnen?" Niels Albert wil toch het belang van een deel van de vraag checken. "Zonder tegenstand? Neen." Mogelijk wel een nieuwe wereldtitel voor Van der Poel dus, maar geen onemanshow. Ook het WK op de weg gaat in Vlaanderen door, meer bepaald in Leuven. Jasper Stuyven koerst daar voor eigen volk, maar Albert ziet hem geen wereldkampioen worden.