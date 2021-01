Cant moet vrede nemen met podiumplaats en op de streep nog gepasseerd, sterke Hongaarse heerst net als in Bredene

Sanne Cant is recent al een paar keer in de buurt van een eerste overwinning van het seizoen gekomen. In Bredene was ze tweede, in Gullegem werd het een derde plek. Van der Heijden ging haar nog nipt vooraf, ten opzichte van winnares Kata Blanka Vas was er een grote kloof.

Net als in de Ethias Cross in Bredene ontbrak ook in de losse cross in Gullegem de Nederlandse top bij de dames. Dus werd er vooral gekeken naar Blanka Vas en Sanne Cant. Het was Norbert Riberolle die uitpakte met een kanonstart. Dat hoge tempo lang aanhouden daarentegen bleek een lastige zaak voor de Française. Kay en Vas kwamen aansluiten.

NIET LANG WACHTEN OP VERSNELLING VAS

Het duurde niet lang eer Vas een versnelling hoger schakelde. Met ook nog Cant en Van der Heijden waren er vier achtervolgsters. Die laatste twee bleken ook de dames waar Vas nog het meest mee rekening mee moest houden. Eerst loste immers Norbert Riberolle en nadien ook Kay in de achtervolgende groep.

Nadien geraakte Cant ook van Van der Heijden af. Nog één renster inhalen en de de Belgische kampioene mocht dromen van de zege, maar Vas was een concurrente van een ander kaliber. De Hongaarse sukkelde in de eerste paar ronden nog wel in het zand, op de andere stukken van het parcours reed ze dan weer ijzersterk. Na drie ronden had Vas een comfortabele voorsprong van 16 seconden.

VAN DER HEIJDEN REMONTEERT CANT NOG

Cant zag ook Van der Heijden weer aansluiten en zo werd het vooral nog een strijd om de tweede plaats. De Nederlandse moest wel nog in de remmen voordat ze dreigde tegen een paaltje aan te rijden, maar gaf niet af en remonteerde Cant in de sprint. Vas had ondertussen haar voorsprong nog meer dan verdubbeld en was onverstoorbaar naar een knappe overwinning gereden.