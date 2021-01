Geen last van ontmoediging bij Pidcock: "Ik ga met Wout en Mathieu strijden voor de overwinning in Hulst"

Schrijf maar op dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel met Tom Pidcock rekening moeten houden in Hulst. Zo ziet de Brit het alvast zelf. Nochtans was in Gullegem een tweede plek het maximaal haalbare. Pidcock laat zich daar niet door ontmoedigen.

Bij Playsports vertelde Pidcock wat hij zelf vond over zijn eigen prestatie in Gullegem. "Het was oké. Het was niet schitterend. Ik was op een gegeven moment wel goed, maar naar het einde toe viel ik stil. Toen Mathieu opnieuw ging, reageerde ik niet al te best."

Dat had natuurlijk ook zijn invloed op het eindresultaat. "Ik moet het stellen met de tweede plaats." Kan Pidcock daarmee leven of is er toch een vorm van ontgoocheling? "Een tweede plaats is wel oké, maar daar ga ik mijn carrière niet op bouwen."

BETER IN VORM DAN ANDERE INEOS-RENNERS

Dat gaat enkel met overwinningen. Zondag volgt er in de Wereldbeker in Hulst weer een kans om zo'n triomf na te streven. "Ik ga met Wout en Mathieu strijden voor de overwinning in Hulst. Het is daar een nieuw parcours. Ik hoop op een laatste goede cross voor ik op stage ga met Ineos." Schrik om de toppers van Ineos uit het wegwielrennen tegen te komen heeft hij niet. "Ik zal misschien wel beter in vorm zijn dan de andere renners."