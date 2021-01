Kan Vanthourenhout Van Aert nog onttronen in de Wereldbeker? "Het is zeker nog niet verloren"

In de voorbije twee Wereldbekermanches was Michael Vanthourenhout telkens te zien in de witte trui die toebehoort aan de leider van de Wereldbeker. Die zal in Hulst gedragen worden door Wout van Aert. Al betekent dat niet dat ze het bij het team van Vanthourenhout opgeven.

Nog twee crossen blijven er over in de Wereldbeker: Hulst en Overijse. Vanthourenhout heeft nu 84 punten. Dat zijn 11 eenheden minder dan Wout van Aert. Een dichte ereplaats in dat klassement zou al mooi zijn, maar waarom niet blijven meestrijden voor de overwinning zolang het kan?

HOOGTEMETERS IN HULST

"De komende weken worden cruciaal natuurlijk", weet ook teammanager Jurgen Mettepenningen. "Het is zeker nog niet verloren. Ik denk dat Hulst een parcours is dat Michael moet liggen. Er is daar toch een verschil van een aantal hoogtemeters. Dat moet Michael beter liggen dan dit hier", vertelde Mettepenningen ons na de vorige Wereldbekercross in Dendermonde.

Vanthourenhout ging daar van positie 1 naar positie 2 in de stand. Uitkijken of hij in één van de volgende wedstrijden nog de omgekeerde beweging kan maken. "De Wereldbeker is zeker niet verloren, we gaan de Wereldbeker zeker niet opgeven. We gaan er alles aan doen. Het zal natuurlijk niet gemakkelijk zijn, maar we gaan toch ons best doen om opnieuw mee te doen voor de overwinning."