Mathieu van der Poel heeft ook in Gullegem weer overschot, straffe comeback van Jens Adams

Dendermonde lijkt alweer een ver verleden, want sindsdien heeft Mathieu van der Poel gereageerd met enkele comfortabele zeges in het veld. Ook in Gullegem stond er geen maat op de Nederlander van Alpecin-Fenix. Daarnaast zal ook vooral Jens Adams met een goed gevoel huiswaarts keren.

Een duel Van der Poel - Pidcock was aangekondigd voor deze wedstrijd, maar die eerste maakte al snel een kleine valpartij. Achtervolgen dus voor de wereldkampioen. Vooraan reed Adams, die in Gullegem zijn comeback maakte na enkele maanden gestreden te hebben tegen het cytomegalovirus, samen met Pidcock, Aernouts, Orts en Vermeersch.

Ook Diether Sweeck sprak in het wedstrijdbegin een aardig woordje mee. Van der Poel keerde zoals verwacht snel terug en in diens zog maakte ook Thibau Nys de sprong. Diether Sweeck voelde zich echt wel goed en reed een kloofje van acht seconden bij mekaar. In no time zag die Van der Poel in zijn wiel opduiken.

VAN DER POEL KOMT ONDER STOOM

Van der Poel kwam stilaan onder doom en kletste er al snel vandoor. De man in de achtervolging was dan toch Pidcock. Adams nam knap de derde plek in de koers in, al kreeg hij later wel het gezelschap van Vermeersch. Die dwong Adams wel om maar op kop te blijven rijden. Orts profiteerde er van om weer naar de twee Belgen toe te rijden.

Ondertussen was Pidcock ook weer tot bij Van der Poel geraakt, nadat laatstgenoemde in de materiaalpost ging voor een fietswissel. Eens de motor weer aansloeg bij Van der Poel, was die toch weer weg en ging het op spaarmodus naar een volgende overwinning.

ADAMS NA STERKE SLOTRONDE NOG DERDE

Vermeersch achtte intussen ook zijn moment gekomen. Orts werd zo weer achteruit geslagen, Adams kwam wel nog terug, twee keer zelfs. Die uiterst verdienstelijke comeback verdient wel een bekroning, dacht Adams. Hij perste er nog alles uit en haalde uiteindelijk die derde plaats binnen, na Van der Poel en Pidcock.