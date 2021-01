Nog in de cross: familie Van der Poel wint twee keer op één dag, Tormans juicht in Zwitserland

In Gullegem werd er zaterdag gecrosst en won er een Van der Poel. Ook elders voltrok dit scenario zich. In het Franse Troyes schreef David van der Poel een veldrit op zijn naam. In Zwitserland was er dan weer een zege weggelegd voor Kevin Kuhn.

Dubbel feest voor de familie Van der Poel dus: Mathieu wint, maar David ook. Terwijl dat toch niet zo voor de hand lag, want het was in Troyes toch een C1-veldrit. De wereldtop ontbrak weliswaar, maar er waren toch een aantal sterke Franse veldrijders aanwezig. David van der Poel kon hen wel de baas. Hij bleef Clement Venturini en Ugo Ananie voor. Voor David van der Poel begint 2021 dus met zijn eerste overwinning van het seizoen.

ZEGE EN KLASSEMENT VOOR KUHN

Beter kan haast niet natuurlijk. Wat ook een heerlijk gevoel is: een cross winnen op eigen bodem. Een gevoel dat Kevin Kuhn mocht ervaren in Hittnau. Daar werd de laatste manche van de EKZ CrossTour gereden. Kuhn, een veldrijder van Tormans, won met tien seconden voorsprong op zijn landgenoot Rüegg. Met Forster stond er nog een derde Zwitser op het podium, de Belg Lander Loockx was vierde. Kuhn is ook de eindwinnaar.

Ook bij de vrouwen blijft de eindwinst in Zwitserse handen. Die is immers voor Nicole Koller. In Hittnau kwam Koller wel pas als vijfde over de streep. De overwinning was voor de Luxemburgse Christine Majerus, die de Duitse Elisabeth Brandau en de Italiaanse Eva Lechner aftroefde.