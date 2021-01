Vas vond het goed gaan en heeft nu haar laatste twee crossen gewonnen: "De zware modder, dat was in Dendermonde"

Het hoeft niet altijd een Nederlandse te zijn die wint in de cross. Dat bewijst Kata Blanka Vas nu al twee keer op korte tijd, in Bredene en in Gullegem. Baal sloeg ze over. Ze heeft dus nu de laatste twee wedstrijden waar ze aan de start stond ook gewonnen.

Het gaat de Hongaarse kampioene dus voor de wind. De vreugde viel van haar gezicht af te lezen. Haar zege in Gullegem is een bewijs dat Bredene zeker geen toevalstreffer was. "Ik ben heel blij. Ik wilde hier winnen, zeker omdat het de eerste koers van het jaar was voor mij."

Inderdaad, want dus geen GP Sven Nys voor haar. Als de Nederlandse toppers erbij zijn of niet, dat scheelt een ferme slok op een borrel, maar eerder in het seizoen kwam Vas niet in aanmerking voor winst in de crossen in België. Nu wint ze die wel als de gelegenheid zich voordoet, met overmacht zelfs.

STAGE RENDEERT

Na Tabor ben ik op stage naar Spanje geweest", vertelt Vas. "Dat is de reden waarom ik nu zo goed presteer, denk ik." Van de modder had ze niet te veel last. Was het een lastige omloop om aan te kunnen? "Het was een hele technische ronde. De zware modder, dat was in Dendermonde."