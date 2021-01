Wint Mathieu van der Poel ook in Gullegem in spaarmodus?

Daags na de Nieuwjaarscross in Baal en voor de Wereldbekermanche in Hulst, duiken de veldrijders in Gullgem het veld in. Met een apart deelnemersveld komen vooral Mathieu van der Poel en Blanka Vas als favorieten naar boven.

Favorieten heren

De cross in Gullegem staat los van het klassement dus voor de organisatie is het niet makkelijk om grote namen naar West-Vlaanderen te lokken. Maar bij demannen is het toch gelukt om Mathieu van der Poel aan de start te krijgen. Ook Tom Pidcock komt aan de start maar hij lijkt toch niet zijn gewenste parcours terug te vinden in het parkgebied waar ook een kunstmatige zandstrook is aangelegd.

Wout van Aert slaat Gullegem over maar zal zondag wel in Hulst aan de start komen. Verdere kanshebbers op een podiumplaats zijn onder meer Gianni Vermeersch en de Spanjaard Felipe Orts.

Favorieten dames

Bij de vrouwen laten de Nederlandse toppers Gullegem aan zich voorbij gaan. De vorige keer dat ze dat deden was in Bredene, toen was Blanka Vas de beste. Ook Sanne Cant staat aan de start in Gullegem, mogelijk zit er opnieuw een podiumplaats in en misschien wel meer.