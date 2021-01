🎥 Het is gebeurd: de eerste cross in de sneeuw van het jaar is gereden en dat geeft deze zichten

Het was deze keer wel zonder publiek, maar de besneeuwde ondergrond die was er wel. In België hebben we het dit veldritseizoen nog niet gezien, in het Zwitserse Hittnau was er zaterdag wel een cross in een besneeuwd landschap.

Dat weten is één ding, maar wat moeten we ons daar nu bij voorstellen? Hoe veel sneeuw lag er en hoezeer was het parcours berijdbaar? Enkele filmjes van de EKZ Cross geven er ons een beter zicht op. Alvast onze felicitaties aan de renners en rensters die het tot een goed einde hebben gebracht.

Geen sinecure immers op in die omstandigheden op de been te blijven. Anderzijds levert het wel mooie plaatjes op om naar te kijken. De cross in Hittnau werd bij de mannen gewonnen door Kevin Kuhn en bij de vrouwen door Christine Majerus.

So two things: 1. These races are going to be tricky and spectacular and 2. I'm glad I don't have to ride 😅@ekzcrosstour pic.twitter.com/cVWuE5yNMH — EKZ CrossTour (@ekzcrosstour) January 2, 2021