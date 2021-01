Betsema heer en meester in de modder van Hulst

Denise Betsema heeft op indrukwekkende wijze de wereldbekermanche van Hulst gewonnen. Ze was sterker dan haar landgenotes Lucinda Brand en Ceylin Alvarado. Brand blijft wel aan de leiding in het WB-klassement.

Cant kan kanonstart niet vasthouden

Belgisch kampioene Sanne Cant was enorm goed weg en dook in het Nederlandse Hulst als eerste het veld in. Maar de Nederlandse dames lieten niet lang op zich wachten en een halve ronde later reden Alvarado, Worst en Betsema aan de leiding, later kwam ook Vas aansluiten. Cant was dan al teruggevallen naar plaats 7.

Betsema en Brand rijden weg van wereldkampioene

Lucinda Brand had het wat lastig om de aansluiting te vinden met de kop van de koers en zag in de verte Betsema een versnelling plaatsen na anderhalve ronde. Alvarado probeerde wel maar kreeg het gat niet dicht.

Brand leek ondertussen haar tempo gevonden te hebben maar het gat op Betsema was al een halve minuut toen ze zelf voor het ruime sop koos. Opnieuw zonder weerwoord van wereldkampioene Alvarado. Maar het gat dichten op Betsema lukte niet maar.

Betsema met minuut voorsprong

In de strijd om de derde plaats was het het dagje van Worst niet. Ze maakt meermaals een schuiver en moest uiteindelijk Alvarado voor zich dulden. In de laatste ronde schoof ook Brand onderuit waardoor Alvarado nog bijna richting zilver kon rijden.

Maar dat is ver achter Denise Betsema die naar 53 minuten cross als eerste over de streep kwam. Brand slaagde er toch nog in om de tweede plaats vast te houden, voor Alvarado. Sanne Cant is de beste Belgische op plek 8.