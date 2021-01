Crosser van Tormans wil na zege in Zwitserland ook opschuiven in Wereldbeker in Hulst: "Ook daar zijn mogelijkheden"

Voor Tormans is dit sowieso al een weekend met een prijs. Zaterdag werd in het Zwitserse Hittnau immers gewonnen met thuisrijder Kevin Kuhn. Die maakt ook de verplaatsing naar het Nederlandse Hulst, om daar in de Wereldbeker zo goed mogelijk voor de dag te komen.

De cross in Hittnau was de derde en laatste manche van de EKZ CrossTour. "Sinds half oktober verblijf ik in België, maar voor deze laatste wedstrijd in Hittnau keerde ik een weekje terug naar huis. Het werd een succesvolle trip." Dat mag wel gezegd worden, want Kuhn pakte de overwinning en de eindzege in het klassement.

Ik had veel vertrouwen om de overwinning binnen te halen

Het werd een aparte ervaring, op een besneeuwde ondergrond. "De smeltende sneeuw en ijzige wind zorgden voor koude omstandigheden. Mijn plan was om in het begin van de wedstrijd rustig te blijven. Lars Forster was heel offensief met nog 3-4 ronden te gaan, maar ik kon de kloofjes dichtrijden. Ik had veel vertrouwen om de overwinning binnen te halen."

Dat bleek niet onterecht. De volgende opdracht: de Wereldbekermanche in Hulst. "Ik kijk al uit naar de Wereldbeker in Hulst, want ook daar zijn mogelijkheden. Ik sta voorlopig 10e in het klassement, maar zit de 8e en 9e op de hielen."