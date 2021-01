Gullegem deed wat vele andere losse crossen niet konden: "We vinden dat we onze rug niet mogen toekeren"

Gullegem heeft er een geslaagde vierde editie opzitten, met Mathieu van der Poel en Blanka Vas als winnaar en winnares. Voor geen enkele organisatie is het simpel om in coronatijden toch te organiseren en zeker niet voor een losse cross als Gullegem.

De meeste andere wedstrijden die geen deel uitmaken van een klassement zijn afgelast. Niet Gullegem. We vinden als bestuur dat we onze rug niet mogen toekeren als het even moeilijk gaat", zegt Stijn Tant, voorzitter van Gullegem Crosst, aan VRT. "Ik begrijp andere organisatoren zeker en vast, die het misschien niet kunnen doen. Bij ons was er een mogelijkheid en we zijn ervoor gegaan."

AANVAARDBAAR RODE CIJFERS

Hoe oogt het financiële plaatje dan? Want ook in Gullegem was er geen publiek en dus geen inkomsten. "Door goed te spreken met sponsors hebben we toch een mooi bedrag samen kunnen rapen." En welke kleur hebben de cijfers dan? "Lichtrood. Aanvaardbaar rood."

De coronacrisis heeft dus ook een impact op wat de organisaties de veldrijders-en rijdsters kunnen aanbieden. "Iedere renner heeft de kans gekregen om naar Gullegem te komen aan een 'coronaprijs'. Ik dank de renners en rensters er voor dat zij toch een stukje meegaan in dat verhaal."