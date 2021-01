In één cross wel erg veel druk voor Van Aert: "Hij weet dat hij uitgesproken favoriet is en daar moet winnen"

Met twee gewonnen crossen en vijf andere podiumplaatsen gaat het voor Wout van Aert heel aardig in dit veldritseizoen. Waar het voor hem om draait, zijn natuurlijk de kampioenschappen. Als het wat meevalt met de timing van de geboorte van zijn zoon, staat ook het BK op zijn programma.

Bondscoach Sven Vanthourenhout blikt bij VTM Nieuws al eens vooruit naar dat BK. "Wanneer één van de grote tenoren echt hun dagje hebben, steken ze wel boven de rest uit. In dat opzicht is Wout voor mij topfavoriet om Belgisch kampioen te worden", zegt Vanthourenhout.

Dat besef is ook aanwezig bij Van Aert zelf, wat het eigenlijk een cross maakt die hij enkel kan verliezen. "Hij weet dat hij de uitgesproken favoriet is als hij daar aan de start komt en daar moet winnen." Wie is zijn grootste concurrent? "Eli Iserbyt is iemand die daar als underdog aan de start komt, het maximum zal geven en hoopt om daar zijn dag te gaan beleven. Eli zal wel een grote uitdager worden."

SPANNING ALS VAN AERT NIET TOP IS

Ziet Vanthourenhout nog andere kanshebbers op de titel? "Ik verwacht ook een goede Michael Vanthourenhout, een Toon Aerts die zeker zijn ding gaat proberen doen. Mocht Wout van Aert niet op zijn best zijn en toch een procentje laten liggen, zouden we wel eens een hele spannende titelstrijd kunnen krijgen."