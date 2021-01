Mathieu van der Poel laat Vlaams openingsweekend links liggen: "Denk dat UAE beter voorbereiding is voor mijn doelen"

Van der Poel zit nog volop in het veld maar ondertussen is zijn wegprogramma richting de klassiekers al bekendgemaakt. Met toch enkele opvallende keuzes.

Want Van der Poel laat het Vlaamse openingsweekend met Omloop en Kuurne links liggen. De Nederlandse kampioen kiest voor het goede weer in de UAE Tour. "Het is een betere aanloop naar mijn klassiekers", vertelt hij.

Strade Bianche en Parijs-Roubaix

Dit jaar reed Van der Poel voor de eerste keer de Strade Bianche. Dat viel een beetje tegen want hij moest heel snel lossen in de Toscaanse hitte. Maar dat weerhoudt hem er niet van om in de toekomst opnieuw aan de start te staan.

Hij was wel even vergeten hoe hij dat moest oplossen met zijn programma. Wanneer men bij Sporza vraagt of hij naar Parijs-Nice of de Tirreno-Adriatico trekt, beseft hij niet dat die eerste niet te combineren is met de Strade. "Nog niet bij stilgestaan eigenlijk. Maar ik zou heel graag de Strade rijden", lacht Van der Poel. "De rest van het programma zal wat hetzelfde zijn als altijd met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix als orgelpunten", concludeert hij.