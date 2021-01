Mathieu van der Poel wint met grote marge in Hulst: "Beste benen van dit veldritseizoen"

Mathieu van der Poel maakte er een onemanshow van in Hulst en kwam uiteindelijk met anderhalve minuut voorsprong over de finish.

Het was al de derde dag op rij dat Van der Poel het veld indook, de vorige twee dagen liep dat goed af met een overwinning. "De benen waren eerst nog wat stram maar na de verkenning merkte ik al snel dat ze goed waren. Ik had echt mijn beste dag tot nu toe dit seizoen, kan enkel tevreden zijn.", klinkt het bij Van der Poel in het flashinterview na de wedstrijd.

Van der Poel had samen met Aerts de beste start in Hulst waarna de Nederlander overnam met een versnelling. "Aerts voerde de forcing en ik was goed mee. Ik wou het tempo hoog houden aangezien we een goede kloof hadden", analyseert de wereldkampioen.

"Misschien uitzondering op quarantine mogelijk?"

Of deze wedstrijd nu ook een maatstaf is voor het WK binnenkort, dat wil Van der Poel niet zeggen. "Vorige week zat ik drie minuten achter Van Aert. Nu trek ik op stage maar hoe of wat zal afhangen van de coronamaatregelen. Misschien maken ze voor topsporters een uitzondering op de quarantaineregels", hoopt Van der Poel.