Opnieuw groen licht voor Iserbyt: Europese kampioen is erbij in vierde Wereldbekercross

Na zijn deelname aan de GP Sven Nys in Baal gaat Eli Iserbyt ook van start in Hulst. Daar werd vrijdag nog even voorbehoud voor aangetekend. Inmiddels is ook voor deze wedstrijd het licht op groen gezet. Ze mogen Iserbyt dus in Nederland aan de start verwachten.

Amper een week na zijn val in Heusden-Zolder, waar Iserbyt zijn elleboog bezeerde, reed hij toch weer mee in Baal. In het X2O-klassement had Iserbyt zijn leidersplaats te verdedigen. Dat klassement wilde hij niet zomaar laten schieten, als het even kon. OPSTEKER De GP Sven Nys werd een grote opsteker voor Iserbyt. Hij reed niet enkel de wedstrijd uit, maar behaalde ook nog eens een hele fraaie vierde plaats. Een uitslag waarmee hij zijn leiderspositie zelfs nog wist te verstevigen. De cross in Hulst past in het kader van de Wereldbeker en daar liggen de kaarten anders. In dat klassement doet Iserbyt momenteel niet mee voor de prijzen. De nood om hem aan de start te krijgen is dus iets minder groot. Na een check-up werd wel het licht op groen gezet, Iserbyt zal dus wel degelijk crossen in Hulst.