Van der Poel pakt 3 op 3 in 2021, Van Aert op anderhalve minuut tweede

Ook in Hulst stond er geen maat op Mathieu van der Poel. Het is de eerste keer dat hij drie dagen op rij crosst, maar last van verval is er niet bij de Nederlander. Hij won met een minuut voorsprong

Pechvogel Iserbyt

De grote pechvogel was opnieuw Eli Iserbyt. De Europese kampioen kam al snel ten val en moest halverwege de cross opgeven. Het is nog maar de vraag of hij opnieuw op die pijinlijke elleboog gevallen is of er ene nieuwe kwetsure is opgedoken.

Van der Poel meteen solo

Toon Aerts had de beste start genomen maar werd al snel overvleugeld door Mathieu van der Poel. In de achtergrond moest Van Aert, de leider in de WB-stand, achtervolgen na enkele kleine foutjes.

Halverwege de cross had Van der Poel al een voorsprong van 50 seconden bij elkaar gefietst. De rest besefte al heel snel dat de tweede plaats het hoogst haalbare zou zijn. Van Aert, Pidcock en Vanthourenhout waren de eerste actervolgers. Toon Aerts zat daar nog achter.

Toch nog een duel in de achtervolging

Voor Van Aert en Vanthourenhout gaat het ook over de stand in het WB-klassement. Op twee ronden van het einde moest Vanthourenhout Van Aert en Pidcock laten rijden. Van Aert en Pidcock duelleerden voor plaats 2 maar kwamen geen sikkepit dichter bij Van der Poel.

Uiteindelijk lukte het Van Aert toch om Pidcock van zich af te schudden en richting tweede plaats te rijden. Ver achter Mathieu van der Poel, op wie geen maat stond in Hulst. De Nederlander heeft alle tijd om te vieren en komt met maar liefst anderhalve minuut voorsprong over de finish.