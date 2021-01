Vrees voor zware blessure bij Iserbyt: "Ik voelde iets kraken of scheuren"

Na een goede eerste periode van het seizoen blijft Eli Iserbyt de voorbije weken in het sukkelstraatje hangen. In Hulst kwam hij al in de eerste ronde ten val en moest hij opgeven.

Enkele weken geleden was het materiaalpech, daarna een zware val op de elleboog en nu valt hij opnieuw op die elleboog. "Ik viel op mijn rechtse kant en probeerde mijn stuur vast te houden. Ik voelde dan iets kraken of scheuren. Ik denk dat ik vandaag meer schade heb aangericht", vertelt Iserbyt bij Sporza. Met het oog op het BK en het WK is dit geen goed nieuws voor Iserbyt. "Daarom wou ik ook nog ritme opdoen. Het seizoen duurt tot 1 februari en het is al bijna zover. Maar ik moest luisteren naar mijn lichaam en het was er nu over. Hopelijk valt het onderzoek van morgen mee maar het gevoel zegt dat er meer aan de hand is", klinkt het niet bepaald hoopvol.