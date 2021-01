Wout van Aert had niet de beste benen in Hulst: "Dacht tevergeefs dat het aan de banden zou liggen"

Wout van Aert kende geen foutloze cross in Hulst. Na enkele slechte openingsronden kwam hij pas op anderhalve minuut van winnaar Van der Poel over de finish in Hulst.

In de openingsrondes ging het al mis voor Van Aert met een mislukte fietswissel. De renner van Jumbo-Visma liep even door zonder fiets. "Mijn mecanicien stond klaar maar plots kwam er iemand anders drummen waardoor de beweging wat verstoord werd, opeens was mijn fiets weg", vertelde Van Aert in het flashinterview over het incident. Bovendien maakte Van Aert ook nog enkele technische foutjes en veranderde hij tijdens de cross nog van bandenprofiel. "Het draaide niet zoals ik wou en de wind zorgde ervoor dat het grofste profiel toch niet echt nodig was. Ik dacht dat het aan de banden zou liggen maar ik had gewoonweg duidelijk de benen niet vandaag", geeft hij ridderlijk toe. Van Aert vergeet zijn fiets mee te nemen in de materiaalpost en verliest kostbare tijd pic.twitter.com/yzqXTM0xqC — Sporza 🚴🔥 (@sporza_koers) January 3, 2021 "BK? Nog niet over nagedacht" Volgende week staat het BK in Meulebeke op het programma. Van Aert start uiteraard als favoriet, maar zelf heeft hij er nog niet echt over nagedacht. "Het klinkt vreemd, ik weet het. Maar het BK lijkt voor mij nog veraf. Er zijn andere dingen waar ik nu mee bezig ben", alludeert hij op de nakende geboorte van zijn kind.