Drie landgenoten gaan volgend seizoen een belangrijke rol spelen bij Cofidis: "Drie sterke Belgen om tijdens de klassiekers en de sprints te schitteren"

Piet Allegaert en Kenneth Vanbilsen reden al voor Cofidis, maar daar komt met Jelle Wallays nog een Belg bij. Onze snelle landgenoot verlaat Lotto Soudal om bij de Franse wielerformatie aan de slag te gaan.

Cofidis gelooft volop in haar drie belgen, want ze hadden lovende woorden voor onze landgenoten op Twitter. "Drie zeer sterke Belgen om tijdens de klassiekers en de sprints te schitteren!" aldus de wielerploeg.

Flandrien, rouleur et sprinteur: avec nos belges @KVanbilsen @jellewallays et @pietallegaert , ça va rouler vite, ça va rouler fort ! 🇧🇪



3 very strong belgium riders to shine during classics and sprints ! #Cofidismyteam pic.twitter.com/c6WgNobWNo