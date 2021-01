The Betsema Way: Nederlandse kan met haar gekende aanpak ook in de buurt komen van wereldtitel

Als je Denise Betsema een positie zou toe-eigenen op basis van haar seizoen tot dusver, zou het de derde plaats zijn. Achter Brand en Alvarado. In Hulst heeft Betsema echter nog eens laten zien waarom ook zij kanshebster is voor de wereldtitel.

Niet omdat Hulst per se een voorbode van Oostende was. Betsema kreeg er een parcours op haar maat. De weersomstandigheden lagen haar ook nog eens als enorm goed: de combinatie van koude en wind vindt ze ook bij haar thuis in Texel terug. Wie weet wat de omstandigheden straks op het WK zullen zijn. Wat wel zeer herkenbaar is en vaak terugkomt: Betsema koerst op de manier die we van haar gewoon zijn.

Op die wijze reed ze naar de overwinning in Hulst. Uitsluiten dat het straks in Oostende van hetzelfde laken een broek is, durven we zeker niet. Daar zijn een aantal redenen voor. De koerswijze van Betsema is klaar en helder, maar je moet er wel de benen voor hebben. Keer op keer gaat Betsema er van in het begin van de wedstrijd volle bak tegenaan. Met een gedachte van 'alles geven en ik zie wel waar ik uitkom'.

ALLES OF NIETS

In een soort van alles-of-nietspoging. Zo hoopt Betsema dan Alvarado en Brand te versmachten. De rest, die kan ze sowieso wel aan. Niet dat het nodig is om als eerste de eerste bocht in te duiken, maar maak maar eens de balans op van de wedstrijden na de openingsronde. Vaak kom je tot de vaststelling dat Betsema dan al volop het commando heeft genomen.

In de meeste crossen komt er dan toch eens een moment dat het wat stilvalt, waarbij de anderen kunnen terugkeren uit de achtergrond. Dan zetten Brand en Alvarado meestal een sterkere slotronde in. Maar het kan dus evengoed dat Betsema dat niveau wel lang genoeg aanhoudt en zo ver wegrijdt dat ze haar concurrentes voor het blok zet.

FURIEUZE START

Naast een zege in Zwitserland reed Betsema in de Lage Landen dit seizoen drie overwinningen bij mekaar. In Beringen en Hulst het gebruikelijke concept: een furieuze start die Betsema op weg zet naar winst. Waarbij ze na de eerste ronde al een voorsprong van 15 seconden bijeen heeft gefietst en die bonus vervolgens enkel nog oploopt, zelfs richting de minuut.

In Antwerpen was het verschil met Brand slechts klein, maar daar fietste Betsema op indrukwekkende wijze door het zand. Een aspect uit het veldrijden waarin ze uitblinkt en dat kan ze in Oostende ook doen. Al is er ook nog een gedeelte weg van het strand waar heel andere factoren bij komen kijken. Ook op het WK mogen we hetzelfde van haar verwachten: gaan voor een kanonstart, in de hoop dat die de overwinning oplevert.